Суд Амстердама рассмотрел дело нападающего «Спартака» Квинси Промеса.

Как сообщается в телеграм-канале «РИА Новости», форварда московского клуба признали виновным в контрабанде наркотиков. Суд приговорил 32-летнего футболиста к шести годам лишения свободы.

Стоит отметить, что Промес в настоящий момент находится на тренировочном сборе «красно-белых» в ОАЭ.

Квинси вернулся в «Спартак» в феврале 2021 года. Срок действующего контракта между сторонами истекает в конце июня.

В нынешнем сезоне чемпионата России нападающий сыграл 17 матчей, забил шесть голов и отдал шесть ассистов.

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