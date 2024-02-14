Полузащитник Даниил Куликов покинул московский «Локомотив». Как информирует клубная пресс-служба, стороны договорились о расторжении трудового соглашения.

«Благодарим Даниила за годы, проведённые в «Локомотиве», и желаем ему удачи в дальнейшей карьере», - говорится в публикации «железнодорожников».

В первой половине нынешнего сезона Российской премьер-лиги Куликов провел четыре встречи. 25-летний полузащитник не отметился результативными действиями.

После 18 туров чемпионата страны «Локомотив» набрал 31 очко и занимает четвертое место в турнирной таблице. Подопечные Михаила Галактионова отстают от лидирующего «Краснодара» на семь баллов.