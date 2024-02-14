Алип: «Очень приятно, что «Зенит» выиграл Кубок равноправия»

Защитник «Зенита» Нуралы Алип рад победе на Кубке равноправия.

Петербургский клуб выиграл турнир, одержав три победы. Подопечные Сергея Семака обыграли «Аль-Духаиль» (2:0), «Шанхай Шеньхуа» (6:0) и бразильский «Сантос» со счетом 4:1.

- В любом случае очень приятно, что «Зенит» выиграл Кубок равноправия. Мы хотели победить. Первый трофей в этом году, будем считать, есть. Теперь надо завоевывать чемпионский кубок в РПЛ, - приводит слова Алипа «Матч ТВ».

В турнирной таблице чемпионата России «Зенит» занимает второе место, отставая от лидирующего «Краснодара» на два очка. В первом матче после возобновления чемпионата «сине-бело-голубые» сыграют против «Спартак». Матч пройдет 2 марта.