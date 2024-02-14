Орлов оценил перспективы Сутормина в «Сочи»

Известный спортивный журналист и комментатор Геннадий Орлов оценил перспективы полузащитника Алексея Сутормина в «Сочи».

«Сутормин в хорошей форме, он наверняка будет в «Сочи» лидером. Но ему надо найти место на поле, ему ближе атакующая игра. Эти его качества надо использовать, думаю, «Сочи» так и будет делать», - приводит слова Орлова «РБ Спорт».

Напомним, что «Сочи» арендовал Сутормина у петербургского «Зенита».

В первой половине сезона полузащитник сыграл 12 матчей за «сине-бело-голубых», в которых отметился двумя результативными передачами. После 18 туров чемпионата России «Сочи» занимает последнее место.