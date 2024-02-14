В «Пари НН» не вели переговоров с македонцем Элези

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов заявил, что клуб не вёл переговоров о переходе македонского полузащитника Агона Элези, выступающего на тот момент за хорватский клуб «Вараждин».

Сообщалось, что несколько российских клубов, включая «Пари НН», проявляли интерес к хавбеку. В итоге футболист подписал контракт с немецким «Бохумом».

- У нас, как у клуба, не было переговоров. И мы активно не изучали этого игрока. Поэтому решение никакое и не принималось, - написал Мелик-Гусейнов в своем телеграм-канале.

На счету Элези в нынешнем сезоне два гола в 12 матчах за «Вараждин». Его трансферная стоимость оценивается в 800 тысяч евро.