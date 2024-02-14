Тимощук прокомментировал победу «Зенита» на Кубке равноправия

Член тренерского штаба петербургского «Зенита» Анатолий Тимощук высказался о триумфе команды на Кубке равноправия.

«У нас было много работы. Даже в день игры тренировались в двухразовом режиме. В любом случае приятно побеждать. Для некоторых это первый трофей. Мы хотели выиграть. И мы это сделали», - передает слова специалиста «Чемпионат».

После первой половины сезона Российской премьер-лиги «Зенит» набрал 36 баллов и занимает второе место в турнирной таблице. Подопечные Сергея Семака отстают от лидирующего «Краснодара» на два пункта. В первом матче после паузы «Зенит» сыграет со «Спартаком».