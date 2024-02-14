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Тимощук прокомментировал победу «Зенита» на Кубке равноправия

14 Февраля 2024 • 11:19 Комментировать

Член тренерского штаба петербургского «Зенита» Анатолий Тимощук высказался о триумфе команды на Кубке равноправия.

«У нас было много работы. Даже в день игры тренировались в двухразовом режиме. В любом случае приятно побеждать. Для некоторых это первый трофей. Мы хотели выиграть. И мы это сделали», - передает слова специалиста «Чемпионат».

После первой половины сезона Российской премьер-лиги «Зенит» набрал 36 баллов и занимает второе место в турнирной таблице. Подопечные Сергея Семака отстают от лидирующего «Краснодара» на два пункта. В первом матче после паузы «Зенит» сыграет со «Спартаком».

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Анатолий Тимощук
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