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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Незаменимые: Игроки РПЛ, которые отыграли все матчи первой части сезона без замен

15 Февраля 2024 • 11:15 Комментировать

Сразу 6 игроков в чемпионате России отыграли в первой части все 18 игр, что называется, «от звонка до звонка», без замен и пропусков. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает о незаменимых на сегодня футболистах в своих клубах.

Вратари

Из шести игроков сразу трое в списке – вратари. Причём, в отличие от Лантратова из «Локомотива» и Помазуна из «Урала», голкипер казанского «Рубина» заметно выделяется своим возрастным показателем. Юрий Дюпин, уроженец Барнаула, через месяц отметит 36-й день рождения. В столице Татарстана Юрий с 2019 года и за этот период дорос до вызова в национальную сборную России в марте 2021 года, когда та ещё готовилась к финальной части чемпионата Европы. Дюпин не расстался с «Рубином», несмотря на вылет команды из лиги сильнейших. Вместе с казанским клубом голкипер, чей рост составляет 187 сантиметров, за неполные пять сезонов провёл 132 встречи и пропустил 152 мяча.

Долгожитель

«Рубин» с полным правом можно назвать командой долгожителей. Партнёр Дюпина Дмитрий Кабутов тоже относится к «возрастным». В марте ему исполнится 32 года. Рашид Рахимов выстроил в своей команде своеобразную оборонительную ось. И в период с 30 сентября по 4 декабря на протяжении шести матчей его команда не вынимала мячей из сетки собственных ворот. Достижение о многом говорит для коллектива, который ещё в прошлом сезоне выступал рангом ниже. В РПЛ Дмитрий, поднабравшись опыта в Оренбурге, Владивостоке, Астрахани и Хабаровске, дебютировал чуть раньше своего одноклубника Дюпина, но тем не менее достаточно поздно, уже в 28 лет – в самарских «Крыльях Советов». После Самары была «Уфа», и уже из Башкортостана Кабутов проследовал в столицу Татарстана.  

Без нападающих

Игра в нападении, на острие атаки, практически не оставляет шансов футболистам отыграть без травм и повреждений. Неслучайно среди тех, кто сыграл первую часть сезона в РПЛ «от звонка до звонка» (точнее сказать, от свистка до свистка), нет ни одного нападающего. Среди ближайшего резерва линии нападения есть только один полузащитник. 23-летний Данил Глебов является бесспорным игроком основного состава «Ростова». Валерий Георгиевич доверяет Данилу. Надеемся, что ему удастся сохранить это доверие до конца сезона и уже не просто дебютировать, а отличиться в сборной. А вот 31-летний центральный защитник «Краснодара» Хуниор Алонсо уже и в национальной сборной старожил. На его счету 52 встречи и два забитых мяча за сборную Парагвая.

Футболисты РПЛ, которые отыграли без замен во всех 18 матчах сезона-2023/24

Игрок
Клуб
Амплуа
Данил Глебов   «Ростов» Полузащитник
Хуниор Алонсо «Крансодар» Защитник
Илья Лантратов «Локомотив» Вратарь
Илья Помазун «Урал» Вратарь
Дмитрий Кабутов «Рубин» Защитник
Юрий Дюпин «Рубин» Вратарь

Константин Лицин

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Евро-Футбол.Ру,
Ростов Рубин Краснодар Урал Илья Помазун РПЛ Юрий Дюпин Данил Глебов Илья Лантратов Хуниор Алонсо ещё теги
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