Генич оценил ситуацию Джикии в «Спартаке»

Комментатор Константин Генич поделился мнением о ситуации с контрактом между защитником Георгием Джикией и московским «Спартаком». Срок действующего соглашения между сторонами истекает грядущим летом.

«Первое популистское решение, которое сделало руководство, переподписало контракт с тренером. Почему «Спартак» пошёл по пути продления тренера, а не переподписал контракт с капитаном - для меня загадка», - рассказал Константин на ютуб-канале журналиста Тимура Журавеля.

Джикия лишился места в основном составе «Спартака» по ходу нынешнего сезона. На счету 30-летнего защитника девять сыгранных матчей.