Орлов: «Спартаку» обязательно нужен новый вратарь»

Известный комментатор Геннадий Орлов высказался о вратарской проблеме «Спартака».

Ранее сообщалось, что московский клуб проявляет интерес к Ивану Ломаеву («Крылья Советов»), а также к голкиперу ЦСКА Илье Помазуну, выступающему на правах аренды за «Урал».

Орлов согласился с тем, что «Спартаку» обязательно нужен новый вратарь, так как нынешние голкиперы команды Александр Селихов и Александр Максименко перестали прогрессировать.

«Я удивлён, что вратарская проблема «Спартака» всплыла только сейчас. Эти два вратаря Селихов и Максименко столько пропускают! Они не растут. «Красно-белым» обязательно нужен новый вратарь, если они хотят бороться за золотые медали», — цитирует Орлова «РБ Спорт».

После 18 туров РПЛ «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице, отставая от первого «Краснодара» на восемь очков.