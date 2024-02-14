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Орлов: «Спартаку» обязательно нужен новый вратарь»

14 Февраля 2024 • 10:09 Комментировать
Ахмат
...
Урал
02.03 19:00

Известный комментатор Геннадий Орлов высказался о вратарской проблеме «Спартака».

Ранее сообщалось, что московский клуб проявляет интерес к Ивану Ломаеву («Крылья Советов»), а также к голкиперу ЦСКА Илье Помазуну, выступающему на правах аренды за «Урал».

Орлов согласился с тем, что «Спартаку» обязательно нужен новый вратарь, так как нынешние голкиперы команды Александр Селихов и Александр Максименко перестали прогрессировать.

«Я удивлён, что вратарская проблема «Спартака» всплыла только сейчас. Эти два вратаря Селихов и Максименко столько пропускают! Они не растут. «Красно-белым» обязательно нужен новый вратарь, если они хотят бороться за золотые медали», — цитирует Орлова «РБ Спорт».

После 18 туров РПЛ «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице, отставая от первого «Краснодара» на восемь очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Геннадий Орлов

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