Ахметов рассказал, как чувствует себя в «Зените»

Новичок петербургского «Зенита» Ильзат Ахметов рассказал о своей адаптации в стане «сине-бело-голубых». Полузащитник перешел из «Краснодара».

«Всё хорошо, адаптация быстро проходит. Мне кажется, быстро влился в коллектив. На поле всё больше воспринимаю информацию, которую нам дают. Дай бог, что в чемпионате будет так же», - передает слова Ильзата телеканал «Матч ТВ».

После первой половины сезона «Зенит» набрал 36 баллов и занимает второе место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. Подопечные Сергея Семака отстают от лидирующего «Краснодара» на два очка. Турнир возобновится в начале марта.