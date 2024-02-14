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​Тренер «Спартака» Абаскаль интересен клубу из Мадрида

14 Февраля 2024 • 00:37 Комментировать

«Райо Вальекано» остался без тренера – клуб объявил об отставке Франсиско Родригеса. Теперь «пчёлы» будут работать над поиском нового рулевого для команды.

Как сообщает в социальных сетях журналист Артуро Диас, в шорт-листе «Райо» находятся четыре тренера. В этом списке на себя обращает внимание наставник «Спартака» Гильермо Абаскаль. Остальные три кандидата – Иньиго Перес, Габриэль Хайнце и Жоан Франсеск Руби – не имеют клубной прописки.

Инсайдер отмечает, что подбор нового тренера «Райо Вальекано» зависит от финансов.

«Райо Вальекано» сейчас занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата Испании. Ближайший матч мадридская команда проведёт 18 февраля – против «Реала».

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Райо Вальекано Гильермо Абаскаль ещё теги
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