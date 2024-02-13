Экс-менеджер «Амкара» и «Торпедо» Маслов: «Кто сказал, что я ушёл из большого футбола?»

Денис Маслов в прошлом был функционером пермского «Амкара», самарских «Крыльев Советов» и московского «Торпедо». В Перми он занимал пост исполнительного директора, а в структуре «автозаводцев» был президентом.

С лета 2022 года Маслов не находит себе место работы в новом клубе. Функционер рассказал, почему так получается.

«Кто сказал, что я ушёл из большого футбола? Пока я не работаю в клубе. Вторая лига, Первая лига… Уже много предлагали. Должен быть хороший проект. Пару лет уже предлагают, но должен быть проект, в который я поверю», - цитирует Маслова портал «РБ Спорт».

Сейчас Маслову 40 лет, он является уроженцем Нижнего Новгорода, где и проживает.