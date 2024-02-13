Семак назвал слабое место «Зенита»

Рулевой питерского «Зенита» Сергей Семак назвал слабую зону своей команды относительно её комплектования – это фланги обороны.

«Можно сказать, наши фланги обороны не до конца укомплектованы. Но на оставшиеся месяцы чемпионата у нас есть кем заменить игроков на эту позицию. Это лучше, чем делать какие-то резкие движения», - говорит Семак «Чемпионату».

Напомним, что этой зимой «Зенит» лишился Данила Кругового – его сослали в дубль за грядущий переход в ЦСКА, что состоится летом. Поэтому левый фланг, на котором сейчас только Дуглас Сантос, у питерцев наполовину обнажён – и в случае потери капитана Семаку предстоит ломать голову по поводу того, как залатать дыру.