Точилин: «Планирую тренировать, в моём возрасте ещё можно планировать»

Бывший главный тренер «Сочи» Александр Точилин порассуждал о своих планах на будущее.

«Пока что предложений нет, команды разобраны и все готовятся к возобновлению чемпионата. Планирую еще тренировать. В моем возрасте еще можно планировать», - говорит Точилин «Чемпионату». Тренеру, отметим, 49 лет, профессиональную карьеру игрока он завершил в 2009 году.

Напомним, что Точилин покинул «Сочи» в конце первой части сезона Премьер-лиги. Под его руководством южане плотно осели на самом дне турнирной таблицы – лишь на 16-м месте, набрав 11 очков. Начал клуб сезон под руководством Дмитрия Хохлова.