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«Спартак» готов отпустить в аренду своего защитника слухи

13 Февраля 2024 • 21:10 Комментировать
Спартак Москва
...
Кайрат
1 1.45 X 4.40 2 6.10
Через 20 ч. 57 мин.

Защитник московского «Спартака» Павел Маслов может покинуть клуб в зимнее трансферное окно.

Как утверждает Metaratings, у «красно-белых» есть официальное предложение по 23-летнему футболисту со стороны сербского клуба.

По данным источника, Маслов может отправиться в аренду до предстоящего лета без права выкупа. Сообщается, что неназванный сербский коллектив готов прописать в договоре с Масловым пункт о гарантированном времени на поле.

В текущем сезоне защитник принял участие в четырех играх с учетом всех турниров и не отметился голевыми действиями.

Контракт Маслова со «Спартаком» рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 600 тысяч евро.

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