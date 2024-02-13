«Спартак» готов отпустить в аренду своего защитника

Защитник московского «Спартака» Павел Маслов может покинуть клуб в зимнее трансферное окно.

Как утверждает Metaratings, у «красно-белых» есть официальное предложение по 23-летнему футболисту со стороны сербского клуба.

По данным источника, Маслов может отправиться в аренду до предстоящего лета без права выкупа. Сообщается, что неназванный сербский коллектив готов прописать в договоре с Масловым пункт о гарантированном времени на поле.

В текущем сезоне защитник принял участие в четырех играх с учетом всех турниров и не отметился голевыми действиями.

Контракт Маслова со «Спартаком» рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 600 тысяч евро.