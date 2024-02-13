Стало известно, во сколько «Балтике» обошёлся новичок Луна

Во вторник калининградская «Балтика» объявила о пополнении состава – в клуб пришёл Диего Луна, центральный защитник из Венесуэлы.

По информации телеграм-канала «Ино-Карп», латиноамериканский новичок обошёлся балтийцам в 250 тыс. евро. Ссылается канал на журналиста Алекса Янеза.

Напомним, что трудовое соглашение с венесуэльцем оформлено на 3,5 года. Прежним клубом Луны был столичный венесуэльский клуб «Каракас».

«Балтике» предстоит борьба за выживание – по итогу 18 туров клуб набрал лишь 13 очков и делит зону вылета с «Сочи». Спасительное 14-е место – в двух очках.