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«Фантастический игрок» - тренер «Коринтианса» похвалил бывшего футболиста «Зенита»

13 Февраля 2024 • 21:02 Комментировать

Антониу Оливейра, главный тренер «Коринтианса», поделился мнением о форварде команды Юри Алберто.

«Я большой его поклонник. Любая команда мира была бы рада иметь Юри в составе. Он фантастический игрок, который может решить исход матча в любой момент», – приводит слова специалиста издание Globo Esporte.

Напомним, что нападающий выступал за петербургский «Зенит» в 2022-м на протяжении полугода. Всего он провёл за российскую команду 15 матчей во всех турнирах, забил шесть мячей и отдал четыре результативные передачи.

Действующее соглашение игрока с «Коринтиансом» рассчитано до лета 2027 года. По оценке известного портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 15 миллионов евро.


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Зенит Коринтианс бразильская Серия А РПЛ Юри Алберто ещё теги
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