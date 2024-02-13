«Фантастический игрок» - тренер «Коринтианса» похвалил бывшего футболиста «Зенита»

Антониу Оливейра, главный тренер «Коринтианса», поделился мнением о форварде команды Юри Алберто.

«Я большой его поклонник. Любая команда мира была бы рада иметь Юри в составе. Он фантастический игрок, который может решить исход матча в любой момент», – приводит слова специалиста издание Globo Esporte.

Напомним, что нападающий выступал за петербургский «Зенит» в 2022-м на протяжении полугода. Всего он провёл за российскую команду 15 матчей во всех турнирах, забил шесть мячей и отдал четыре результативные передачи.

Действующее соглашение игрока с «Коринтиансом» рассчитано до лета 2027 года. По оценке известного портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 15 миллионов евро.