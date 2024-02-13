Барбоза отреагировал на уход Ду Кейроса из «Зенита»

Футбольный агент Паулу Барбоза высказался о переходе полузащитника Ду Кейроса из «Зенита» в «Гремио» на правах аренды.

«Была большая конкуренция на позиции. Выступают футболисты высокого уровня. Если у него не было шансов остаться в «Зените» и выходить регулярно, то лучший вариант — переходить в другой клуб», — приводит слова агента Metaratings.

В нынешней кампании 24-летний хавбек появился на поле в 16 матчах во всех турнирах и стал автором одного забитого мяча.

Контракт Ду Кейроса с «Зенитом» рассчитан до 2028 года. Эксперты портала Transfermarkt оценивает стоимость полузащитника в три миллиона евро.