Семак объяснил победу «Зенита» на Кубке равноправия

Сергей Семак, рулевой питерского «Зенита» прокомментировал победу своего клуба в товарищеском Кубке равноправия. Он прошёл в первой половине февраля.

«Что касается качества спарринга, хотелось бы более серьезную конкуренцию, но мы получили объем работы, поработали над своей игрой. Наше мастерство было выше, ребята молодцы. Только в концовке немного не доработали», - приводит слова Семака телеканал «Матч ТВ».

Вечером 13 февраля питерцы провели последний матч на турнире, обыграв «Сантос» (4:1). Ранее «Зенит» расправился с китайским «Шанхай Шеньхуа», который возглавляет российский тренер Леонид Слуцкий (6:0) и уверенно обыграл «Аль-Духаиль» из Катара (2:0).