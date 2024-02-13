Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Семак: «У Эраковича небольшое повреждение»

13 Февраля 2024 • 20:18 Комментировать
Зенит
4:1
Сантос

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился комментарием о состоянии защитника команды Страхиньи Эраковича, который пропустил матч с «Сантосом».

Встреча между командами завершилась со счетом 4:1 в пользу коллектива из Санкт-Петербурга.

«У Эраковича небольшое повреждение, поэтому он сегодня не смог принять участие в матче. Надеюсь, что он недолго будет восстанавливаться», — цитирует Семака «Чемпионат».

Специалист добавил, что через пару дней будет проведено обследование игрока, тогда и станут известны сроки восстановления.  

В текущем сезоне Эракович принял участие в 20 матчах с учетом всех турниров и записал на свой счет два ассиста.

После 18 туров «Зенит» находится на второй позиции в турнирной таблице чемпионата России, набрав 36 очков. Отставание «сине-бело-голубых» от лидирующего «Краснодара» составляет два балла.



Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Зенит Сергей Семак Страхинья Эракович ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 13 Февраля
20:18
Семак: «У Эраковича небольшое повреждение»
19:22
Жирков: У меня не будет вопросов к Чалову, если он уйдёт в «Зенит»
19:06
​«Зенит» разгромил «Сантос» в последнем матче Кубка равноправия
16:25
Широков: «Зенит» ищет лучшего бразильца
16:16
​Кержаков – капитан: «Зенит» назвал состав на игру против «Сантоса»
12 Февраля
21:12
Один из бразильцев «Зенита» вернулся на родину
19:21
Прогноз на точный счёт матча Зенит — Сантос Кубка равноправия — 13 февраля 2024
15:44
Ставка и прогноз на матч Зенит — Сантос Кубка равноправия — 13 февраля 2024
15:44
Сергеев: «От игры к игре прибавляем»
15:39
Сергеев: Приятно, что «Зенит» выиграл Кубок равноправия
11 Февраля
16:48
Караваев: Реализовал себя процентов на 70
10 Февраля
20:15
Валерий Овчинников заявил, что «Зениту» надо играть в чемпионате Бразилии 1
18:43
Агент отреагировал на информацию об интересе «Зенита» к Ярдымджи
17:46
«Зенит» следит за турецким форвардом
08 Февраля
21:12
Форвард «Арсенала» составил портрет идеального футболиста, включив туда экс-игрока «Зенита»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Моуринью удивил выбором нового клуба Хаби Алонсо сделал выбор между «Реалом» и «Барселоной» «Бавария» приняла решение по Тухелю после разгромного поражения «Реал» потерял Беллингема перед Лигой чемпионов Анчелотти назвал лучших футболистов мира — в списке шесть игроков «Реала» «Барселона» порадовала фанатов отличной новостью Пять клубов хотят купить Гюлера у «Реала» В «Ливерпуле» определились с главным кандидатом на должность тренера ​Назван человек, который может помешать трансферу Мбаппе в «Реал» Мбаппе дал финальный ответ «Ливерпулю»
Клопп дал ответ «Барселоне» «Барселона» в пятом матче подряд не смогла обыграть «Гранаду» Выскочка поставлена на место: «Реал» уничтожил «Жирону» и ушёл в отрыв «Реал» - «Жирона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:0 Леверкузен пьёт и гуляет: «Байер» деклассировал «Баварию» и сделал важный шаг к титулу ​Назван человек, который может помешать трансферу Мбаппе в «Реал» ​«Барселона» на первом месте Ла Лиги – представлена «справедливая таблица» Анчелотти назвал лучших футболистов мира — в списке шесть игроков «Реала» Мбаппе останется в «ПСЖ» и никогда не перейдёт в «Реал» Мбаппе недоволен предложением «Реала» - названа причина
Спортивные новости
Журова назвала причину, по которой Россию и Беларусь не допустили до чемпионата мира по хоккею Кожевников — о Кучерове: Один из величайших игроков НХЛ и вообще в мире Кожевников сравнил чемпионаты СССР и НХЛ Александр Овечкин забил в пятом матче подряд СКА в первом матче КХЛ на новой арене разгромил «Сочи» Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 13 Февраля
20:43 · Россия. Премьер-лига
Барбоза отреагировал на уход Ду Кейроса из «Зенита»
20:25 · Россия. Премьер-лига
Семак объяснил победу «Зенита» на Кубке равноправия
20:18 · Россия. Премьер-лига
Семак: «У Эраковича небольшое повреждение»
20:05 · Россия. Премьер-лига
Жирков — о Джикии: Плохо, когда в «Спартаке» так поступают с русским игроком, который был капитаном сборной
19:53 · Россия. Премьер-лига
Дасаев раскритиковал мнение, что вратари чаще должны играть ногами
19:51 · Россия. Премьер-лига
В «Балтике» подтвердили прибытие Рыбчинского официально
19:47 · Россия. Премьер-лига
Александр Мостовой не понял, почему Глушакова не оставили в «Ростове»
19:44 · Россия. Премьер-лига
Деменко уверен, что «Балтика» и «Сочи» способны уйти с последних мест в РПЛ
19:32 · Россия. Премьер-лига
Деменко не верит, что «Спартак» будет бороться за чемпионство
19:28 · Россия. Премьер-лига
«Выпить рюмку-две и запить пивком»: Колосков выступил за возвращение алкоголя на матчи РПЛ
19:26 · Россия. Премьер-лига
Игрок сборной Кабо-Верде Ленини вернулся в расположение «Краснодара»
19:22 · Россия. Премьер-лига
Жирков: У меня не будет вопросов к Чалову, если он уйдёт в «Зенит»
19:06 · Россия. Премьер-лига
​«Зенит» разгромил «Сантос» в последнем матче Кубка равноправия
18:41 · Россия. Премьер-лига
Абаскаль высказался о будущем Джикии в «Спартаке»
18:38 · Россия. Премьер-лига
«Рубин» лишился Чумича как минимум на четыре месяца официально
Все новости
Рекомендуем