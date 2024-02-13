Семак: «У Эраковича небольшое повреждение»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился комментарием о состоянии защитника команды Страхиньи Эраковича, который пропустил матч с «Сантосом».

Встреча между командами завершилась со счетом 4:1 в пользу коллектива из Санкт-Петербурга.

«У Эраковича небольшое повреждение, поэтому он сегодня не смог принять участие в матче. Надеюсь, что он недолго будет восстанавливаться», — цитирует Семака «Чемпионат».

Специалист добавил, что через пару дней будет проведено обследование игрока, тогда и станут известны сроки восстановления.

В текущем сезоне Эракович принял участие в 20 матчах с учетом всех турниров и записал на свой счет два ассиста.

После 18 туров «Зенит» находится на второй позиции в турнирной таблице чемпионата России, набрав 36 очков. Отставание «сине-бело-голубых» от лидирующего «Краснодара» составляет два балла.