Жирков — о Джикии: Плохо, когда в «Спартаке» так поступают с русским игроком, который был капитаном сборной

Экс-футболист «Зенита» Юрий Жирков поделился мнением о ситуации с капитаном «Спартака» Георгием Джикией.

«Во внутриклубные дела тяжело залезть. Но когда так поступают с игроком, который давно в «Спартаке», плохо. Тем более, с русским игроком, который был и капитаном сборной», — приводит слова Жиркова «РБ Спорт».

В сезоне-2023/24 Джикия появился на поле только в девяти матчах во всех турнирах и получил две желтые карточки.

Действующий трудовой договор 30-летнего защитника со «Спартаком» рассчитан до предстоящего лета. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в пять миллионов евро.