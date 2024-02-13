Дасаев раскритиковал мнение, что вратари чаще должны играть ногами

Ринат Дасаев, экс-вратарь сборной СССР и московского «Спартака», поделился мнением об игре современных голкиперов.

«Почему вратари в РПЛ стали больше играть ногами? Это всё взято из-за границы. Пусть играют, но они постоянно привозят. Меня убивает, когда иногда болельщики и некоторые тренеры говорят о вратаре: зато он хорошо играет ногами», - приводит слова прославленного футболиста издание «РБ Спорт».

Отметим, что Дасаев является серебряным призёром чемпионата Европы - 1988, бронзовым медалистом Олимпиады-1980, а также двукратным чемпионом СССР. Кроме того, он включён в список ФИФА 100.