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В «Балтике» подтвердили прибытие Рыбчинского официально

13 Февраля 2024 • 19:51 Комментировать
Балтика
...
Динамо Махачкала
15.02 14:00

Полузащитник московского «Локомотива» Дмитрий Рыбчинский приехал в расположение «Балтики». Об этом калининградский клуб сообщил в своем официальном телеграм-канале. Отмечается, что 25-летний футболист прибыл в «Балтику» на просмотр.

В нынешнем сезоне Рыбчинский появился на поле в 13 матчах с учетом всех турниров, в которых стал автором одной результативной передачи.

Действующий трудовой договор Рыбчинского с «Локомотивом» рассчитан до предстоящего лета. Специалисты авторитетного интернет-портала Transfermarkt оценивают стоимость полузащитника в 1,2 миллиона евро.

Рыбчинский присоединился к «Балтике» — источник

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