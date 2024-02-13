Полузащитник московского «Локомотива» Дмитрий Рыбчинский приехал в расположение «Балтики». Об этом калининградский клуб сообщил в своем официальном телеграм-канале. Отмечается, что 25-летний футболист прибыл в «Балтику» на просмотр.

В нынешнем сезоне Рыбчинский появился на поле в 13 матчах с учетом всех турниров, в которых стал автором одной результативной передачи.

Действующий трудовой договор Рыбчинского с «Локомотивом» рассчитан до предстоящего лета. Специалисты авторитетного интернет-портала Transfermarkt оценивают стоимость полузащитника в 1,2 миллиона евро.