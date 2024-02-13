Александр Мостовой не понял, почему Глушакова не оставили в «Ростове»

Бывший российский футболист и начинающий тренер Александр Мостовой выразил недоумение по поводу того, что «Ростов» не оставил Дениса Глушакова. Хавбек провёл с дончанами два зимних сбора. Тем не менее, в клубе от 37-летнего ветерана РПЛ отказались.

«Ростову» он бы мог помочь, однозначно. Не знаю с чем связано, что его не оставили. Некоторым командам из РПЛ он бы точно пригодился», - говорит Мостовой Rusfootball.

Мостовой пояснил, что Глушаков не собирается быть основным игроком, но что касается выхода на замену, то он вполне мог бы принести пользу.

«Уровень, класс у игрока остался однозначно», - добавил эксперт.