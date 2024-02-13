Деменко уверен, что «Балтика» и «Сочи» способны уйти с последних мест в РПЛ

Экс-футболист «Спартака» Максим Деменко высказался о борьбе за выживание в Российской премьер-лиге.

«Разве сейчас кто-то уверенно назовет те клубы, которые вылетят? Это крайне сложно сделать. Я уверен, что «Балтика» и «Сочи» способны уйти с последних мест турнирной таблицы», — цитирует Деменко «РБ Спорт».

После 18 туров «Балтика» (15-е место) и «Сочи» (16-е место) идут в зоне прямого вылета, а «Ахмат» (13-е место) и «Оренбург» (14-е место) располагаются в зоне стыковых матчей.

На данный момент чемпионат России находится на зимней паузе. Возобновление турнира запланировано на начало марта.