Деменко не верит, что «Спартак» будет бороться за чемпионство

Экс-игрок столичного «Спартака» Максим Деменко ответил на вопрос, смогут ли «красно-белые» побороться за чемпионство в нынешнем сезоне РПЛ.

«Я в это не верю, все же у команды не было стабильности, но сейчас все коллективы находятся на сборах и если удачно стартовать после перерыва при условии, что конкуренты потеряют очки, то ситуация может измениться», — приводит слова Деменко «РБ Спорт».

В первой части сезона «Спартак» провел 18 матчей в рамках чемпионата России, в которых набрал 30 зачетных баллов. Такое количество очков позволяет команде Гильермо Абаскаля быть только на пятой позиции в таблице. Отставание «красно-белых» от лидирующего «Краснодара» составляет восемь очков.