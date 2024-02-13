«Выпить рюмку-две и запить пивком»: Колосков выступил за возвращение алкоголя на матчи РПЛ

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков считает, что на матчах чемпионата России должны продаваться спиртные напитки.

Реализовывать алкоголь на спортивных объектах запрещено с 2005 года.

«Я поддерживаю продажу пива на стадионах на матчах РПЛ. Более того, и водку. На стадионе должен быть хороший барчик, в который можно прийти заранее до матча, обсудить футбол, выпить рюмку-две и запить это пивком», - цитирует Колоскова издание Sport24.

После 18 туров в чемпионате России первую строчку занимает «Краснодар», имеющий в своём активе 38 очков. На втором месте располагается петербургский «Зенит», заработавший 36 баллов. Тройку лучших замыкает московское «Динамо», набравшее 32 очка.

