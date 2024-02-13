Игрок сборной Кабо-Верде Ленини вернулся в расположение «Краснодара»

Кевин Ленини, полузащитник «Краснодара» и национальной сборной Кабо-Верде вернулся в расположение «быков». Новостью делится его официальный представитель Пьер Фернандес.

«Кевин находится в расположении «Краснодара» и готовится ко второй части сезона. С ним все хорошо», - передаёт слова Фернандеса «РБ Спорт».

Ранее этой зимой Ленини связывали с уходом из стана лидера РПЛ, тем не менее, игрок остался в клубе. Всего в рамках сезона легионер провёл за «быков» 15 матчей, в них ему удалось отличиться голом и ассистом. В составе южан легионер из Кабо-Верде выступает уже порядка полутора лет – с лета 2022 года.