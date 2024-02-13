Жирков: У меня не будет вопросов к Чалову, если он уйдёт в «Зенит»

Бывший футболист ЦСКА и «Зенита» Юрий Жирков поделился комментарием о возможном переходе нападающего «армейцев» Фёдора Чалова в санкт-петербургский клуб.

«Как смотрю на историю с Чаловым, которого хочет «Зенит»? Это трансферы, это бизнес. Все куда-то переходят, это футбольная жизнь», — приводит слова Жиркова «РБ Спорт».

Экс-игрок признался, что у него не будет никаких претензий к Чалову, если тот уйдет на хороший контракт в «Зенит».

В текущем сезоне 25-летний Чалов принял участие в 26 матчах во всех турнирах, в которых забил 11 мячей и записал на свой счет три ассиста.

Действующий контракт форварда с ЦСКА рассчитан до конца 2024 года.