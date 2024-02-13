Ветеран ЦСКА Владимир Пономарёв в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал возможный уход Фёдора Чалова из ЦСКА.

«Его уход не станет серьезной потерей для ЦСКА. А вот Чалов для себя потеряет все. Я так понимаю, он снова хочет за границу. Ну, пускай едет. Он уже раз поиграл, не получилось. Кому он там нафиг нужен? Он может играть только в ЦСКА. Пусть равняется на Акинфеева, развился в ЦСКА - и заканчивай в ЦСКА. Там с него будут требовать, а он игрок не тех кондиций. Он зависимый игрок. Чалов играет на ошибках соперников и бьёт пенальти.

У Чалова нет стартовой скорости, нет дриблинга, нет дистанционной скорости. Разве что удар неплохой. Но этого мало. Чем играть-то? Ну, если он такой глупый, то может идти на все четыре стороны. Но ему нужно оставаться в ЦСКА. Только тут он может играть, и тут его будут уважать. Плюс деньги такие он тут получает», - сказал Пономарёв.