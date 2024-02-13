​«Зенит» разгромил «Сантос» в последнем матче Кубка равноправия

Во вторник «Зенит» играл против «Сантоса» в рамках Кубка равноправия. Команда Сергея Семака отпраздновала крупную победу со счётом 4:1. Авторами голов в составе «сине-бело-голубых» стали Вячеслав Караваев, Андрей Мостовой, Клаудиньо и Педро.
«Зенит» выиграл все три матча Кубка равноправия. Победителем этого зимнего турнира «сине-бело-голубые» стали ещё до вторничной игры против «Сантоса».
Добавим, что первый официальный матч в 2024 году «Зенит» проведёт 2 марта – против «Спартака» на своём поле в девятнадцатом туре Премьер-лиги.
Протокол игры
|(1:0) Караваев Вячеслав10'
|(2:0) Мостовой Андрей31'
|(3:0) Клаудиньо56'
|77' (3:1)
|(4:1) Педро дос Сантос 85'
Кержаков Михаил•Бардачёв Матвей•Караваев Вячеслав•Родригао де Соуза•Ахметов Ильзат•Ерохин Александр•Коваленко Александр•Мантуан Густаво•Изидор Вильсон•Мостовой Андрей•Сергеев Иван II
Жунди Густаво•Каду•Дерик•Балейро Тьяго•Мигелито•Эд Карлос•Педринью Роша•Бальейро Винисиус•Монтейро Энцо•Ивоней•Патати Уэсли
13 февраля. Стадион "Яссим Бин Хамад".
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