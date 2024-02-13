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​«Зенит» разгромил «Сантос» в последнем матче Кубка равноправия

13 Февраля 2024 • 19:06 Комментировать
Зенит
4:1
Сантос
окончен

Во вторник «Зенит» играл против «Сантоса» в рамках Кубка равноправия. Команда Сергея Семака отпраздновала крупную победу со счётом 4:1. Авторами голов в составе «сине-бело-голубых» стали Вячеслав Караваев, Андрей Мостовой, Клаудиньо и Педро.

«Зенит» выиграл все три матча Кубка равноправия. Победителем этого зимнего турнира «сине-бело-голубые» стали ещё до вторничной игры против «Сантоса».

Добавим, что первый официальный матч в 2024 году «Зенит» проведёт 2 марта – против «Спартака» на своём поле в девятнадцатом туре Премьер-лиги.

Протокол игры  
Зенит4:1Сантос
(1:0) Караваев Вячеслав10'  
(2:0) Мостовой Андрей31'  
(3:0) Клаудиньо56'  
  77' (3:1)
(4:1) Педро дос Сантос 85'  
Кержаков МихаилБардачёв МатвейКараваев ВячеславРодригао де СоузаАхметов ИльзатЕрохин АлександрКоваленко АлександрМантуан ГуставоИзидор ВильсонМостовой АндрейСергеев Иван II
Запасные: Клаудиньо РодригесВендел МаркусФернандес МариоВасильев Дмитрий АлексеевичКассьерра МатеоЧёрный АртурДуглас СантосАлип НуралыПедро дос СантосБарриос ВильмарНиноМосквичёв БогданАртур
Жунди ГуставоКадуДерикБалейро ТьягоМигелитоЭд КарлосПедринью РошаБальейро ВинисиусМонтейро ЭнцоИвонейПатати Уэсли
Запасные: Фернандеш Желсон IIЭнрике ГуставоДуглас СантосПаулоБернардо ПаясБалаоБонтемпо ГабриэльЛауриндо ФелипеМорено РодригоМартинс КенайКинтино АндрейШермонт ЖоаоИан Карвальо
13 февраля. Стадион "Яссим Бин Хамад".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Сантос

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