​«Зенит» разгромил «Сантос» в последнем матче Кубка равноправия

Во вторник «Зенит» играл против «Сантоса» в рамках Кубка равноправия. Команда Сергея Семака отпраздновала крупную победу со счётом 4:1. Авторами голов в составе «сине-бело-голубых» стали Вячеслав Караваев, Андрей Мостовой, Клаудиньо и Педро.

«Зенит» выиграл все три матча Кубка равноправия. Победителем этого зимнего турнира «сине-бело-голубые» стали ещё до вторничной игры против «Сантоса».

Добавим, что первый официальный матч в 2024 году «Зенит» проведёт 2 марта – против «Спартака» на своём поле в девятнадцатом туре Премьер-лиги.