Абаскаль высказался о будущем Джикии в «Спартаке»

Наставник московского «Спартака» Гильермо Абаскаль ответил на вопрос о будущем капитана команды Георгия Джикии.

«Нужен ли мне Джикия в будущем? Работаем сегодняшним днем», — приводит слова Абаскаля «Матч ТВ».

В текущем сезоне 30-летний защитник принял участие в девяти матчах во всех турнирах, в которых не отметился голевыми действиями.

Действующий контракт Джикии со «Спартаком» истекает предстоящим летом. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость футболиста в пять миллионов евро.

После 18 туров «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 30 очков.