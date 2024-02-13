Казанский «Рубин» по факту потерял своего полузащитника-легионера Николу Чумича на четыре месяца. Об этом сообщает официальный интернет-портал команды из столицы Татарстана. Причиной стала мышечная травма, которую балканец получил в товарищеской игре на сборах против болгарской «Арды» 6 февраля.

Во вторник, 13 февраля хирурги из Финляндии провели игроку операцию. Восстановится футболист только спустя треть года, а чемпионат России, напомним, закончится в конце мая.

«Здоровья и скорейшего возвращения на поле, Никола», - желают игроку в пресс-службе казанцев.

25-летний правый вингер пополнил состав «Рубина» летом 2023 года и сыграл за команду в 14 матчах, забив гол и оформив два ассиста.