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Данильянц: Хотел бы увидеть Бердыева в РПЛ

13 Февраля 2024 • 18:33 Комментировать

Бывший тренер «Рубина» и «Ростова» Иван Данильянц поделился комментарием о работе Курбана Бердыева на посту наставника махачкалинского «Динамо».

Ранее стало известно, что Бердыев покинул «Динамо», которое возглавлял с прошлого лета.

«По итогам первого круга команда заняла первое место. Бекиевич доказал в «Динамо», что у него еще есть порох в пороховницах. Хотел бы увидеть Бердыева в клубе РПЛ? Конечно!» — заявил Данильянц порталу «РБ Спорту».

Ранее сообщалось, что после ухода из махачкалинского клуба 71-летний Бердыев должен стать новым главным тренером сборной Азербайджана.  

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Курбан Бердыев Динамо Махачкала Иван Данильянц ещё теги
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