​Семак высказался об уходе Ду Кейроса из «Зенита»

Полузащитник Ду Кейрос покинул «Зенит» - бразилец отправился в аренду в «Гремио». Новый комментарий на этот счёт дал главный тренер питерцев Сергей Семак.

«Что касается Ду Кейроса, мы дали ему возможность набирать игровую практику, что важно для молодого игрока. Мы понимаем, что это очень важно для прогресса», - слова Семака приводит Sport24 со ссылкой на эфир «Матч ТВ».

В первой части сезона Ду Кейрос провёл за «Зенит» 16 официальных матчей. В них полузащитник записал на свой счёт один гол.

Во вторник «Зенит» проводит матч против «Сантоса» в рамках Кубка равноправия. Следить за игрой можно в текстовой трансляции на портале LiveResult.