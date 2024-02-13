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Рыбчинский присоединился к «Балтике» — источник слухи

13 Февраля 2024 • 18:18 Комментировать
Локомотив Москва
...
Алтын Асыр
16.02 16:00

Полузащитник московского «Локомотива» Дмитрий Рыбчинский может сменить клубную прописку этой зимой.

Как стало известно порталу «РБ Спорт», 25-летний футболист прибыл в расположение калининградской «Балтики».

В сезоне-2023/24 Рыбчинский принял участие в 13 матчах во всех турнирах, в которых стал автором одной голевой передачей.

Трудовой договор Рыбчинского с «Локомотивом» рассчитан до предстоящего лета. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость игрока в 1,2 млн евро.

По итогам 18 туров «Локомотив» занимает четвертое место в чемпионате России, а «Балтика» находится на предпоследней (15-й) позиции.

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