Полузащитник московского «Локомотива» Дмитрий Рыбчинский может сменить клубную прописку этой зимой.

Как стало известно порталу «РБ Спорт», 25-летний футболист прибыл в расположение калининградской «Балтики».

В сезоне-2023/24 Рыбчинский принял участие в 13 матчах во всех турнирах, в которых стал автором одной голевой передачей.

Трудовой договор Рыбчинского с «Локомотивом» рассчитан до предстоящего лета. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость игрока в 1,2 млн евро.

По итогам 18 туров «Локомотив» занимает четвертое место в чемпионате России, а «Балтика» находится на предпоследней (15-й) позиции.