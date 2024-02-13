Семак прокомментировал аренду Сутормина в «Сочи»

Сергей Семак, главный тренер питерского «Зенита» прокомментировал уход из клуба универсального полузащитника Алексея Сутормина. Футболист до конца сезона будет играть в аутсайдере РПЛ, «Сочи» в рамках арендного соглашения.

«Это было его желание. У нас ещё летом по этому вопросу был разговор, но отпустить его мы не могли. Теперь мы сможем его заменить, мы справимся. Хотя, конечно, он нам не помешал бы», - говорит Семак телеканалу «Матч ТВ».

В этом сезоне на счету Алексея матчей за «Зенит» во всех турнирах, в них он отличился двумя голевыми передачами.

«Отношением к делу он заслужил, чтобы команда и клуб пошли ему навстречу и приняли компромиссное решение», - добавил Семак.