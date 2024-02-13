Известный в прошлом футболист Анатолий Байдачный сделал громкое заявление. По его мнению, в скором времени перед Россией будет преклоняться весь мир.

«Я счастлив, что родился при поколении, которое выиграло войну, и рад, что в старости опять увижу поколение победителей. Уверен, что они победят, и весь мир будет опять преклоняться перед Россией», - слова Байдачного приводятся на сайте «Матч ТВ».

Стоит сказать, что в настоящий момент футбольная Россия находится под санкциями со стороны УЕФА и ФИФА. В нынешних условиях российские клубы и сборные не могут выступать в официальных международных соревнованиях. Санкции работают уже почти два года, и пока сложно сказать, когда они могут быть сняты.

Добавим, что сборная России в последние годы проводит только товарищеские матчи.