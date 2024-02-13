Борис Игнатьев: Нет никаких предпосылок, чтобы включать «Спартак» в чемпионскую гонку

Известный тренер Борис Игнатьев поделился мнением о перспективах московского «Спартака» во второй части сезона чемпионата России.

«Включать «Спартак» в чемпионскую гонку будет слишком неоправданно, потому что предпосылок к этому никаких нет. Но за тройку они могут побороться», — приводит слова Игнатьева «РБ Спорт».

Как отметил эксперт, «Спартак» является непредсказуемой командой, которая может весной всех удивить, но может и провалиться.

После 18 туров чемпионата России подопечные Гильермо Абаскаля занимают пятое место в турнирной таблице. В активе «красно-белых» 36 набранных очков.