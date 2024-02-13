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«Факел» объявил о расставании с Яколишем официально

13 Февраля 2024 • 17:32 Комментировать

Воронежский «Факел» в соцсетях объявил о расставании с легионером – это 31-летний защитник Антонио Яколиш. Ранее о расставании воронежцев с хорватом сообщал неофициально портал Transfermarkt.

Как отмечает пресс-служба «огнеопасных», расставание с игроком произошло по обоюдному согласию сторон. Игрок поучаствовал в девяти матчах за «Факел» во всех турнирах. В клубе поблагодарили игрока за проведённое в команде время и пожелали удачи.

Напомним, что «Факел» готовится к продолжению сезона на сборах в Турции. По итогу первых 18 туров сезона РПЛ воронежцы заняли 11-е место таблицы.

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Евро-Футбол.Ру,
Факел Антонио Яколиш
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