Смородская: Неиграющий Дзюба может стать проблемой для «Локомотива»

Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская высказалась о нападающем «красно-зелёных» Артёме Дзюбе, который пропускает сборы команды.

35-летний футболист не принял участия во втором сборе «железнодорожников», а сейчас он по медицинским причинам тренируется индивидуально на клубной базе.

«Это выглядит очень странно. Думаю, что причины такие, что его хотят продать, расторгнуть», — приводит слова Смородской «РБ Спорт».

По мнению эксперта, Дзюба не готов к сезону и не сможет набрать четыре результативных действия для продления контракта. При этом Смородская отметила, что сидящий на скамейке Дзюба может стать проблемой для «Локомотива», ведь это не человек для лавки.

В сезоне-2023/24 нападающий принял участие в 20 матчах во всех турнирах, в которых забил четыре мяча и записал на свой счет четыре ассиста.

