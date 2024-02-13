​Смородская объяснила, почему деньги лучше хранить в долларах США, а не в рублях

Ольга Смородская, которая в своё время занимала должность президента «Локомотива», ответила на вопрос, в какой валюте лучше хранить свои финансовые накопления.

«У США самая сильная экономика в мире. Сами представьте – треть мировой экономики приходится на Соединённые Штаты. Поэтому хранить сбережения лучше в долларах. Сама так делаю», - цитирует Смородскую Sport24.

Отметим, что чемпионат России возобновится уже через семнадцать дней. «Локомотив», который Смородская возглавляла ранее, после восемнадцати туров занимает четвёртое место в турнирной таблице. От лидирующего «Краснодара» «железнодорожники» отстают на семь зачётных баллов.