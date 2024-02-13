​Пименов дал совет «Динамо» по будущему Смолова

Бывший футболист «Динамо» Руслан Пименов высказался на тему будущего нападающего Фёдора Смолова. Как известно, действующий контракт игрока с «бело-голубыми» рассчитан до конца текущего сезона.

По мнению Пименова, Смолов заслуживает пролонгации трудового соглашения ещё как минимум на один сезон.

«Фёдор здорово выглядел в концовке осенней части чемпионата. Я считаю, что как минимум ещё на год продления заработал», - цитирует Пименова Metaratings.

В первой части сезона Смолов провёл 21 матч. В них нападающий записал на свой счёт пять голов и четыре результативных паса на партнёров.