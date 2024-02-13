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​Салихова: «Женщины, когда выпивают, начинают звонить бывшим, а Смородская вспоминает меня»

13 Февраля 2024 • 17:14 Комментировать

Зарема Салихова, жена бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказалась о словах Ольги Смородской. Ранее экс-президент «Локомотива» назвала Салихову «женой босса, решившей, что она может всех критиковать».

По словам Салиховой, она не читает интервью Смородской.

«Рада, что она уже отошла от новогодних праздников ко Дню святого Валентина. Из серьёзного помню лишь, как она назвала «Спартак» расистами за то, что не преклоняли колено. Женщины, когда выпивают, начинают звонить бывшим, а Ольга Смородская вспоминает меня», - цитирует Салихову «Чемпионат».

Стоит сказать, что Зарема Салихова в своё время принимала участие в управлении «Спартаком». Леонид Федун передал все свои акции клуба компании «Лукойл» в августе 2022 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Ольга Смородская Зарема Салихова
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