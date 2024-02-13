​Кураньи считает «Динамо» претендентом на чемпионство

Кевин Кураньи, который выступал за «Динамо» в 2010-2015 годах, считает «бело-голубых» претендентом на титул чемпиона России.

Как известно, после восемнадцати туров «Динамо» занимает третье место в турнирной таблице Премьер-лиги. От лидирующего «Краснодара» команда Марцела Лички отстаёт на шесть зачётных баллов.

«Динамо» – сильный конкурент в борьбе за чемпионство», - сказал Кураньи. Немец добавил, что во второй части сезона «бело-голубые» могут прибавить и улучшить своё турнирное положение. При этом Кураньи считает, что решить эту задачу будет непросто.

«Конечно, будет тяжело, у «Зенита» большой бюджет и много именитых игроков. Но Марцел Личка проводит отличную работу, и команда может хорошо провести остаток сезона», - цитирует Кураньи Metaratings.

Ближайший матч Российской премьер-лиги «Динамо» проведёт в воскресенье, 3 марта, - против «Локомотива» на своём поле.