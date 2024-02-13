Известный футбольный комментатор Виктор Гусев в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о второй части сезона Российской премьер-лиги.

- Ожидаете смены чемпиона в этом сезоне?

- Я бы этого хотел, не потому что у меня какое-то особое отношение к «Зениту». Я его очень люблю, потому что люблю Питер. Но просто ради интереса. Вы знаете систему в НХЛ. Когда клубы пополняются, право первого выбора у слабой команды. И все это поддерживают, даже те, у кого право последнего выбора. Они понимают, что это правильно, потому что это усиливает лигу. Так и тут. Если будет новый чемпион – это какая-то интрига. Конечно, болельщики «Зенита» не согласятся. И я бы сам не согласился, если бы «Динамо» было десять раз подряд чемпионом. Я бы не сказал: «Хватит!». Но с точки зрения стороннего наблюдателя это было бы интересно, тем более Галицкий и «Краснодар» этого заслужили, глядя на то, как все там обустроено и стадион, который не стал стадионом чемпионата мира. Он тоже такого праздника заслуживает. Поэтому было бы интересно.

- Только «Краснодар» может бросить вызов «Зениту»?

- Да, если смотреть по ситуации. Есть запас в очках. Я вижу тот ход, который есть у «Краснодара» и «Зенита».

Елена Григорьевская