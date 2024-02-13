Известный футбольный комментатор Виктор Гусев в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о зимнем трансфере Манфреда Угальде в «Спартак».

- Как вы отнеслись к трансферу Угальде в «Спартак» за большие деньги?

- Он неплохой парень. Уже начал себя проявлять. Другое дело - чего стоят эти товарищеские, межсезонные матчи. Посмотрим, что будет в чемпионате. Тем более у «Спартака» в этой атакующей линии большая конкуренция. Там бы Промесу и Соболеву разобраться между собой, а тут еще человек появляется. Это сложно. Но парень хороший. Вообще те ребята, которые у нас появляются, не суперзвездные, но на подходе к звездности. В нынешней ситуации я боялся, что вообще не будет пополнения из-за рубежа. Но нет. Я ошибался.

- Многие клубы подписали легионеров в это трансферное окно, в том числе лидеры - «Краснодар» и «Зенит».

- Я пока не очень въезжаю в эти трансферы. Хочу дождаться возобновления сезона и там уже все оценивать. А делать это можно, начиная с первых весенних матчей, потому что кто-то старается, а кто-то, у кого есть гарантированное место в составе, особо не напрягается и копит силы для первой игры.

Елена Григорьевская