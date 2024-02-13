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​Виктор Гусев: «Динамо» нужен был смелый тренер, и неожиданно команда его получила» эксклюзив

13 Февраля 2024 • 16:36 Комментировать

Известный футбольный комментатор Виктор Гусев в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о перспективах «Динамо».

- Как оцениваете третье место «Динамо» после первой части сезона?

- Это хорошая платформа, чтобы двигаться дальше. Я первый раз попал на матч футбольного «Динамо» еще в 1963 году, и в том году оно стало чемпионом. Если бы мне кто-то сказал, что мы будем разговаривать в 2024 году, и за это время «Динамо» больше ни разу не будет чемпионом, я бы не поверил. Правда, в 76-м году была половинчатая ситуация, когда «Динамо» выиграло один круг. Поэтому для команды третье место - не хочу говорить, что это успех - но платформа, с которой можно неплохо продолжить сезон. Все для этого есть. Много раз в истории «Динамо» был очень хороший состав, и были разные ситуации, в том числе, благоприятные для клуба, но все время что-то не срабатывало. Сейчас все больше в голову приходит мысль, что нужна более четкая организация, чтобы понимать, кто и за что отвечает, кто чем руководит, и смелый тренер. И совершенно неожиданно команда получила такого тренера – иностранца. Хотя наставники из-за рубежа были и раньше. Но Личка сам по себе хороший тренер. И он тот иностранец, который очень быстро и интенсивно врос в нашу жизнь. Работая в «Оренбурге», он сразу понял, что к чему. Он умет общаться с людьми и вообще очень приятный человек. Он общается с журналистами, а это о многом говорит. Поэтому я в него верю. Что касается состава, у «Динамо» он бывал и сильнее, и это не срабатывало. Мы помним португальцев. Но, видимо, не в этом счастье и залог успеха.

- Команда не усилилась в зимнее трансферное окно. Этим составом бело-голубые могут бороться с «Краснодаром», «Спартаком»?

- Могут. Когда я сказал, что состав не такой сильный, я сравнивал его с португальским периодом, когда было созвездие знаменитых футболистов. А сейчас на уровне нашего чемпионата очень хорошие игроки. У меня там есть свои любимцы.

- Тюкавин?

- Нет. Скопинцев. Я глубже смотрю на футбол. Тюкавин – это очевидная фигура для всех. А Скопинцев – неочевидная. Это очень современный игрок. Ему бы еще немного прибавить непосредственно в игре в защите, но это уже тонкости. А так он очень хорош.

- Не случайно им заинтересовался «Зенит»?

- Да-да.

- Как вы смотрели на эту историю? Допускали, что он уйдет в «Зенит»?

- Практика показывает, что в результате все уходят в «Зенит». Даже те, кто говорил, что никогда туда не уйдет (смеется). Посмотрим. «Динамо» - сам по себе очень сильный клуб. Хотя такие категории не всегда работают. Бывает, игроки «Спартака» говорят, что они никогда не пойдут в ЦСКА и наоборот. Это означает, что в футболе, как и в жизни вообще, есть вещи важнее денег и даже перспективы роста.

- Вы спокойно относитесь к таким переходам? Из последнего можно назвать Медину.

- Медина все-таки иностранец. Он не настолько погружен в традиции. Чернов? Это молодой игрок. Но такова жизнь. Человек ищет не только где деньги, но и где есть больше возможности развиваться, как ему кажется. Он видит состав команды, что там у него есть гарантированное место, а в предыдущем клубе нет. Это комплексная вещь.

Елена Григорьевская

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Виктор Гусев Дмитрий Скопинцев Марцел Личка Константин Тюкавин ещё теги
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