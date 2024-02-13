Широков: «Зенит» ищет лучшего бразильца

Экс-полузащитник «Зенита» Роман Широков высказался о трансферной работе «сине-бело-голубых» на бразильском рынке.

«Не знаю, насколько частая смена бразильцев в «Зените» это нормально. Наверное, они ищут лучшего, поэтому приходится менять кого-то. Кто ищет, тот всегда найдет, а как скоро это будет, не могу сказать», — приводит слова Широкова «Чемпионат».

Напомним, в зимнее трансферное окно к «Зениту» присоединились три бразильца: Нино, Артур и Педро, а в обратном направлении в Бразилию отправились Роберт Ренан и Ду Кейрос.

После 18 туров «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, сумев набрать 36 очков.