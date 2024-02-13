Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Широков: «Зенит» ищет лучшего бразильца

13 Февраля 2024 • 16:25 Комментировать
Зенит
2:0
Сантос
перерыв

Экс-полузащитник «Зенита» Роман Широков высказался о трансферной работе «сине-бело-голубых» на бразильском рынке.

«Не знаю, насколько частая смена бразильцев в «Зените» это нормально. Наверное, они ищут лучшего, поэтому приходится менять кого-то. Кто ищет, тот всегда найдет, а как скоро это будет, не могу сказать», — приводит слова Широкова «Чемпионат».

Напомним, в зимнее трансферное окно к «Зениту» присоединились три бразильца: Нино, Артур и Педро, а в обратном направлении в Бразилию отправились Роберт Ренан и Ду Кейрос.

После 18 туров «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, сумев набрать 36 очков.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Зенит Роман Широков

Новости по матчу

Сегодня, 13 Февраля
16:16
​Кержаков – капитан: «Зенит» назвал состав на игру против «Сантоса»
12 Февраля
21:12
Один из бразильцев «Зенита» вернулся на родину
19:21
Прогноз на точный счёт матча Зенит — Сантос Кубка равноправия — 13 февраля 2024
15:44
Ставка и прогноз на матч Зенит — Сантос Кубка равноправия — 13 февраля 2024
15:44
Сергеев: «От игры к игре прибавляем»
15:39
Сергеев: Приятно, что «Зенит» выиграл Кубок равноправия
11 Февраля
19:20
«Зенит» объявил об уходе Сутормина в «Сочи»
16:48
Караваев: Реализовал себя процентов на 70
10 Февраля
20:15
Валерий Овчинников заявил, что «Зениту» надо играть в чемпионате Бразилии 1
18:43
Агент отреагировал на информацию об интересе «Зенита» к Ярдымджи
17:46
«Зенит» следит за турецким форвардом
08 Февраля
21:12
Форвард «Арсенала» составил портрет идеального футболиста, включив туда экс-игрока «Зенита»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЗЕНИТ САНТОС
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Моуринью удивил выбором нового клуба Хаби Алонсо сделал выбор между «Реалом» и «Барселоной» «Бавария» приняла решение по Тухелю после разгромного поражения «Реал» потерял Беллингема перед Лигой чемпионов Анчелотти назвал лучших футболистов мира — в списке шесть игроков «Реала» ​Гвардиола хочет «украсть» игрока у «Реала» Пять клубов хотят купить Гюлера у «Реала» «Барселона» порадовала фанатов отличной новостью ​Назван человек, который может помешать трансферу Мбаппе в «Реал» В «Ливерпуле» определились с главным кандидатом на должность тренера
Клопп дал ответ «Барселоне» «Барселона» в пятом матче подряд не смогла обыграть «Гранаду» Выскочка поставлена на место: «Реал» уничтожил «Жирону» и ушёл в отрыв «Реал» - «Жирона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:0 Леверкузен пьёт и гуляет: «Байер» деклассировал «Баварию» и сделал важный шаг к титулу ​Назван человек, который может помешать трансферу Мбаппе в «Реал» ​«Барселона» на первом месте Ла Лиги – представлена «справедливая таблица» Мбаппе останется в «ПСЖ» и никогда не перейдёт в «Реал» Анчелотти назвал лучших футболистов мира — в списке шесть игроков «Реала» «Барселона» - «Гранада»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:3
Спортивные новости
Журова назвала причину, по которой Россию и Беларусь не допустили до чемпионата мира по хоккею Кожевников — о Кучерове: Один из величайших игроков НХЛ и вообще в мире Кожевников сравнил чемпионаты СССР и НХЛ Александр Овечкин забил в пятом матче подряд СКА в первом матче КХЛ на новой арене разгромил «Сочи» Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 13 Февраля
17:45 · Россия. Премьер-лига
Борис Игнатьев: Нет никаких предпосылок, чтобы включать «Спартак» в чемпионскую гонку
17:41 · Россия. Мелбет-Первая лига
Енин с большой вероятностью покинет московское «Торпедо» слухи
17:32 · Россия. Премьер-лига
«Факел» объявил о расставании с Яколишем официально
17:27 · Россия. Премьер-лига
Смородская: Неиграющий Дзюба может стать проблемой для «Локомотива»
17:25 · Россия. Премьер-лига
​Смородская объяснила, почему деньги лучше хранить в долларах США, а не в рублях
17:21 · Россия. Премьер-лига
​Пименов дал совет «Динамо» по будущему Смолова
17:14 · Россия. Премьер-лига
​Салихова: «Женщины, когда выпивают, начинают звонить бывшим, а Смородская вспоминает меня»
17:03 · Россия. Премьер-лига
Агент Дивеева: «Надеюсь, что в марте Игорь будет полностью готов к матчам РПЛ»
16:57 · Россия. Премьер-лига
​Кураньи считает «Динамо» претендентом на чемпионство
16:54 · Россия. Премьер-лига
Агент Фернандеша подтвердил информацию о переговорах с ЦСКА
16:52 · Кубок России
​«СКА-Хабаровск» просит перенести матч Кубка России на поле «Сочи»
16:40 · Россия. Премьер-лига
Представитель Сидорова: «К Максиму есть интерес от клубов РПЛ выше статусом»
16:30 · Россия. Премьер-лига
ЦСКА интересуется португальским защитником
16:25 · Россия. Премьер-лига
Широков: «Зенит» ищет лучшего бразильца
16:16 · Россия. Премьер-лига
​Кержаков – капитан: «Зенит» назвал состав на игру против «Сантоса»
Все новости
Рекомендуем