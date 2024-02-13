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​Кержаков – капитан: «Зенит» назвал состав на игру против «Сантоса»

13 Февраля 2024 • 16:16 Комментировать
Зенит
...
Сантос
Через 0 ч. 34 мин.

В заключительном матче на Кубке равноправия «Зенит» будет играть против «Сантоса». Наставник питерской команды Сергей Семак принял решение включить в стартовый состав таких футболистов:

Кержаков (капитан), Караваев, Бардачев, Родригао, Ерохин, Ахметов, Коваленко, Мантуан, Мостовой, Изидор, Сергеев.

Матч между «Зенитом» и «Сантосом» стартует в 17:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на футбольном поле во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

Отметим, что «Зенит» на текущий момент занимает второе место в турнирной таблице РПЛ.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит

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ЗЕНИТ САНТОС
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