​Кержаков – капитан: «Зенит» назвал состав на игру против «Сантоса»

В заключительном матче на Кубке равноправия «Зенит» будет играть против «Сантоса». Наставник питерской команды Сергей Семак принял решение включить в стартовый состав таких футболистов:

Кержаков (капитан), Караваев, Бардачев, Родригао, Ерохин, Ахметов, Коваленко, Мантуан, Мостовой, Изидор, Сергеев.

Матч между «Зенитом» и «Сантосом» стартует в 17:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на футбольном поле во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

Отметим, что «Зенит» на текущий момент занимает второе место в турнирной таблице РПЛ.